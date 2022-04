Ruf nach neuer Berufsschule für Mindelheim wird laut

Plus CSU und die JWU im Kreistag sehen akuten Handlungsbedarf. Es gibt auch schon Vorschläge für einen Standort.

Die Kreistagsfraktionen aus CSU und JWU sind sich nach einer Besichtigung der Berufsschule Mindelheim einig: Der Status quo könne so nicht bleiben. Der Landkreis müsse einen Neubau angehen.