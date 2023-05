Mindelheim

Rund 5000 Oldtimer-Fans bevölkern Mindelheims Altstadt

Zum Oldtimer-Treffen in Mindelheim kamen rund 5000 Besucherinnen und Besucher.

Plus Zum Pfingsttreffen der Oldtimer-Freunde in Mindelheim kommen 300 Autos, Traktoren, Motorräder und andere Fahrzeuge – darunter so manche wertvolle Rarität.

Von Franz Issing Artikel anhören Shape

Wenn Benzin in der Luft liegt, satter Motorsound zu hören ist und die Maximilianstraße und der Marienplatz zum Großparkplatz werden, dann hat der Verein Freunde alter Motorfahrzeuge die Oldtimer-Fans aus nah und fern zum traditionellen Pfingsttreffen eingeladen. In diesem Jahr bummelten bei strahlendem Sonnenschein etwa 5000 große und kleine Besucherinnen und Besucher durch die Innenstadt und bewunderten die etwa 300 fahrbaren Untersätze auf zwei und vier Rädern, die teils sehr viel Geld wert sind.

Sie erwartete unter anderem eine Sonderschau der Marken MAN und Kreidler. Als Moderator hatte der Veranstalter wieder den Oldie-Enthusiasten Hermann Jäckle verpflichtet, der auf einer Bühne ausgewählte Fahrzeuge vorstellte und in die Historie eintauchte.

