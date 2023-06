Mindelheim

Saftige Preiserhöhung bei den Kitagebühren in Mindelheim

In Mindelheim werden von September an die Kita-gebühren deutlich steigen.

Plus Wer sein Kind in eine Mindelheimer Kita schickt, muss von September an mit einer noch nie da gewesenen Gebührenerhöhung klarkommen. Der Stadtrat sieht keine Alternative.

Von Johann Stoll

Bürgermeister Stephan Winter hat im Mindelheimer Stadtrat zu einer ausführlichen Erläuterung über die Herausforderung ausgeholt, vor der die Stadt wegen der stark gestiegenen Personalkosten steht. Seit Jahresbeginn treibt die Verwaltung um, wie die Stadt mit dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst umgehen soll. Für das Personal sei das sehr schön und auch verdient, sagte Winter. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisteten gute und qualitativ hochwertige Arbeit.

Mindelheim wollte nicht noch ein Jahr mit der Gebührenerhöhung warten

Die schöne Geschichte hat aber eine Kehrseite. Die tariflichen Steigerungen im öffentlichen Dienst seien so deutlich ausgefallen, dass die Stadt nicht zwei Jahre warten mochte, um die Gebühren für die Kitas anzupassen. Denn das hätte im kommenden Jahr zu einem noch deutlicheren Preissprung geführt.

