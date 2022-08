Mindelheim

vor 19 Min.

Sag mir, wo die Krähen sind

Ein Bild wie dieses war bisher in Mindelheim nicht ungewöhnlich. In diesem Sommer jedoch ist die Saatkrähenkolonie unterhalb der Burg plötzlich verschwunden. Auch Experten stehen vor einem Rätsel.

Plus Am Mindelheimer Freibad legt die Vogelkolonie offenbar gerade Sommerpause ein. Vogelschützer stehen vor einem Rätsel.

Von Johann Stoll

Seit Jahrzehnten gilt Mindelheim als „Hauptstadt der Krähen“ – sehr zum Verdruss mancher Menschen. Lärm und Kot der mehrere hundert Vögel ärgern vor allem während der Brutzeit im Frühjahr Anwohner im Bereich des Freibads. Dabei ist die Vogelart streng geschützt. Sie steht auf der vom Aussterben bedrohten roten Liste. Alle Bemühungen der Stadt, es den Tieren so ungemütlich wie möglich zu machen und sie so zu vertreiben, waren bisher erfolglos geblieben. Jetzt aber ist Bewegung in die Sache gekommen, und keiner weiß so recht, warum.

