Ist der Uhu der Grund für den Krähen-Schwund in Mindelheim?

Wo sind die Krähen aus Mindelheim hin? Ein Raubvogel könnte seine Finger – oder eher Krallen – im Spiel haben.

In Mindelheim sind die Krähen aus dem Bergwald verschwunden und niemand weiß so richtig, warum. Als einen möglichen Grund nannten die Experten die Anwesenheit von Uhus in der Nähe. Dass die großen Nachtjäger tatsächlich in Mindelheim heimisch sind, bestätigt dieses Foto von Franz Stocker, der seit rund zwei Jahren regelmäßig ein Uhupaar im Bergwald beobachtet. Zum Verbleib der Krähen indes hat sich Peter Schmid aus Bad Wörishofen gemeldet.

„Die Vögel sind gerade alle hier in Bad Wörishofen“, sagt er am Telefon. Früher habe er beim Sachon-Verlag auf der Mindelburg gearbeitet und überall seien Krähen gewesen. „Jetzt bin ich beim Holzmann-Verlag und wieder fliegen überall die Krähen um mich herum. Vielleicht liegt’s ja an mir“, scherzt er. (mz)