Satire: Fünf gut gemeinte Ratschläge im Unterallgäuer Weihnachtsstress

Endspurt auf dem Weg zum Weihnachtsfest im Unterallgäu. Backöfen glühen, die Schuhsohlen der Paketbotinnen und -boten ebenfalls. Unsere "Top Five".

Mit Vollgas geht es in die letzte Woche vor Weihnachten. Der Kalender sorgt heuer für einen besonders sportlichen Zeitplan. "Last Minute" scheint deshalb der Lifestyle der Stunde zu sein - und der Wettbewerbsgedanke kommt auch nicht zu kurz. Zeit für eine Betrachtung. Deshalb heute für Sie: Die "Top Five" des Weihnachtswahnsinns - mit ein paar gut gemeinten Ratschlägen.

1. Gefühlt alle rennen: Shopperinnen und Shopper an die Kassen der Innenstädte, Paketbotinnen und -boten bis spät in die Nacht von Haustür zu Haustür. Gut gemeinter Rat: Wenn schon Paketzustellung um 22 Uhr, dann bitte mit Rentierschlitten.

2. Weihnachtsfeier im Büro, Weihnachtsfeier mit Freunden, mit entfernten Verwandten, Brieffreunden, Tiktok-Bekanntschaften: Manche scheinen bis Weihnachten gar nicht mehr nüchtern zu werden. Gut gemeinter Rat: Der fünfte Glühwein ist immer schlecht.

3. Mehr ist mehr: Wenn es um die Weihnachtsbeleuchtung rund ums Haus geht, sind Kompromisse fehl am Platz. Es muss Licht in die Dunkelheit, und zwar viel - zumindest mehr als beim Nachbarn, so scheint es. Gut gemeinter Rat: Vergessen Sie den Nachbarn. Eine gute Weihnachtsbeleuchtung muss vom Weltraum aus sichtbar sein.

Gibt es auch genug Weihnachtsplätzchen?

4. Die Backöfen glühen in diesen Tagen. Wer unter 50 Sorten Weihnachtsplätzchen backt, braucht sich beim Adventskaffee offenbar erst gar nicht blicken lassen. Guter gemeinter Rat: warum?

5. Last Christmas: In Dauerschleife gefühlt seit September, im Radio, im Einkaufszentrum, in Gaststätten, auf öffentlichen Toiletten. Manche wachen nachts mittlerweile laut schreiend auf. Gut gemeinter Rat: Es gibt kein Entrinnen. Yoga und Anti-Aggressionstraining helfen nur bedingt. Wer es mit Glühwein versucht, bitte unbedingt den gut gemeinten Rat Nummer zwei beachten.

Eine schöne Weihnachtswoche für Sie alle! Und lassen Sie sich nicht stressen.