Schauerwetter und schaurige Schönheiten bei der Altstadtnacht

In Mindelheim war in der Altstadt wieder viel geboten. Auch das schlechte Wetter schreckte die Gäste nicht.

Endlich wieder Altstadtnacht in Mindelheim! Nach der Corona-Pause war am Freitag wieder viel geboten und auch das schlechte Wetter schreckte die Besucherinnen und Besucher nicht. Die Geschäftsleute hatten sich vielfältige Aktionen einfallen lassen, aber auch Vereine, Musiker und andere Gruppen aus Mindelheim und der Umgebung waren dabei und ließen das unfreundliche Herbstwetter wenigstens zeitweise vergessen. An allen Ecken der Mindelheimer Altstadt gab es Musik, Kultur, leckeres Essen oder Kinderprogramm.

So konnten Besucher bei der Maristenjugend Meisenknödel selbst herstellen und am Stand des Kunstvereins zeigten Peter Fräfel und Katrin Schmidt-Penski, wie Steine mit einem speziellen Pulver poliert werden. Besonders die Kinder staunten nicht schlecht, als Steinmetz Fräfel erklärte, das früher auch die Steinböden in Kirchen mit dieser anstrengenden Methode geschliffen wurden.

Überall in Mindelheim erklang bei der Altstadtnacht Musik.

Etwas Besonderes hatte sich das Mindelheimer Kulturamt ausgedacht: Bei zwei Führungen stellte sich ein wohliges Gruselgefühl ein. So konnte man mit Stadtführerin Katarina Sadzio den Gefängnisturm besichtigen. Über 100 hölzerne Treppenstufen, die spiralförmig nach oben führen, zeigten Einblicke in die düstere Vergangenheit der Justiz: Im 14. Jahrhundert erhielt Mindelheim das Markt und damit verbunden auch das Justizrecht. Der Gefängnisturm, auch Malefiz- oder Raubturm genannt, wurde aber wahrscheinlich schon Ende des 13. Jahrhunderts errichtet.

Im Mindelheimer Gefängnisturm gibt es Zellen aus dem 17. Jahrhundert

Zellen aus dem 18. Jahrhundert sind erhalten, in einer liegt ein armer Gefangener mit Fußfesseln an sein Lager gebunden, die Zelle klein und nur eine winzige Luke mit Ausblick zum Himmel. Außer dem einfachen Lager zum Schlafen gab es nur noch einen Eimer als Toilette, und die wurde, wie Katarina Sadzio wusste, höchstens zwei, drei Mal die Woche geleert.

Dieser „Gefangene“ schmachtet seit vielen Jahren im Gefängnisturm.

Schaurige Folterwerkzeuge sind in der Ausstellung zu sehen, wie Daumenschrauben, gedornte Halskrausen oder Kopf- und Gelenkpressen. Auch das Schwert ist erhalten, mit dem 1776 bei der letzten Hinrichtung in Mindelheim Maria Magdalena Fetzen geköpft wurde. Ihr Vergehen war, dass sie „Mans-Kleider“, also Hosen, getragen und zu einer Bande gehört haben soll, die angeblich Mord und Diebstahl begangen hatte. 1808 verlor Mindelheim die Gerichtsbarkeit und damit hatte auch das Leiden im Turm ein Ende.

In der Jesuitenkirche sang der Kammerchor Vocal Total vor zahlreichen Zuhörern Lieder aus Island, Schweden und England. Die Klänge verzauberten durch ihre Harmonie und füllten die Kirche mit sanfter Melancholie. Kulturamtsleiter Christian Schedler war im Publikum, denn seine Frau sang im Chor mit. Danach erzählte er unter dem Motto „Schaurig schön“ Wissenswertes über die aufwendig und kostbar verzierten Gebeine in der Kirche. Schedler erklärte, dass fast alle Reliquien aus Rom stammen. Die Katakomben dort entstanden am Stadtrand, wo ein Grundstück nicht so teuer war. Und von einem kleinen Stück Land aus gruben die damals meist armen Christen ein unterirdisches Labyrinth im weichen Tuffgestein.

Knochen wurden aufwendig geschmückt

„Der Reichtum der Kirche waren die Armen“, erklärte Schedler. Denn die erkannte schnell den großen Bedarf an „Heiligen“ in den christlichen Kirchen, als Vermittler zu Gott, die Gebete, die Anliegen der Menschen weitergaben und Fürsprecher waren. Und damit konnte die Kirche ordentlich Geld verdienen, ein ganzes Skelett war richtig teuer, Ärmere kauften deswegen nur einzelne Knochen oder Schädel, wie die zwei Schädel in der Vitrine am linken Seitenaltar der Jesuitenkirche. Um die Besonderheit dieser Knochen zu unterstreichen, wurden sie aufwendig verziert und geschmückt. Dass die „Heiligen“ ganz normale Christen waren erkannte man erst viel später.

Mit wohligem Gruseln verließen die Besucher die Jesuitenkirche und mussten sich leider draußen weitere Schauer über den Rücken laufen lassen.

Auch die aktuelle Herbstmode wurde vorgeführt. Bei dem Wetter konnte man dicke Jacken auch gut brauchen.

Zurück aus der dunklen Vergangenheit tauchten sie schnell wieder ins Heute ein und genossen noch das breit gefächerte Programm der Altstadtnacht.