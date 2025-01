Schaufenster durch Silvesterraketen beschädit

Erst mit Verspätung wurde der Mindelheimer Polizei ein beträchtlicher Schaden gemeldet, der in der Silvesternacht am Marienplatz entstanden ist. Wie am Freitag gemeldet wurde, sind laut dem Eigentümer einer dort ansässigen Firma zwei Schaufensterscheiben und zwei Türen durch Silvesterraketen beschädigt worden. Aufgrund der zahlreichen Beschädigungen geht der Geschädigte davon aus, dass die Raketen absichtlich auf seine Fassade gerichtet wurden. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)

