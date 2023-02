Schnee und Unachtsamkeit: Zwei Unfälle auf der A96 bei Mindelheim

Zweimal war die Autobahnpolizei bei Mindelheim auf der A96 im Einsatz. Beide Unfälle verliefen relativ glimpflich.

Auf schneeglatter Straße hat ein 49-jähriger Mann in der Nacht auf Samstag auf der A96 in Richtung München die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Lat Polizei prallte er zunächst gegen die Mittelschutzplanke, schleuderte dann über die rechte Fahrspur in den angrenzenden Graben, wo er zwei Bäume rammt. Der Autofahrer konnte unverletzt sein Fahrzeug verlassen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Lkw-Fahrer wollte auf der A96 überholen und übersah ein herannahendes Auto

Ganz in der Nähe hatte es schon tags zuvor einen Unfall auf der Autobahn bei Mindelheim gegeben. Laut Polizei war ein 43-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug in Richtung Lindau unterwegs. Auf Höhe Mindelheim wollte er einen weiteren Lastwagen überholen und scherte aus. Dabei übersah er ein von hinten kommendes Auto. Die 73-jährige Autofahrerin leitete eine Vollbremsung ein, trotzdem streifte das Auto den Lkw. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt. (mz)