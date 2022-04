Schockanruferin verlangt 75.000 Euro

Zwei Frauen erhalten eine vermeintlich schlimme Nachricht. Doch beide reagieren geistesgegenwärtig und verhindern so, dass es zu einem Schaden kommt.

Zwei Frauen in Markt Rettenbach und Mindelheim haben einen Anruf von einer Unbekannten erhalten, in denen ihnen gesagt wurde, dass die jeweiligen Töchter an einem tödlichen Unfall beteiligt wären. In einem Fall wurde eine Kaution von 75.000 Euro verlangt, da sonst eine Haftstrafe drohe.

Die Angerufenen haben einfach aufgelegt und die Mindelheiner Polizei verständigt

Beide Anrufe liefen zum Glück ins Leere. Die Angerufenen legten auf und verständigten die Polizei in Mindelheim. Es entstand kein Schaden. (mz)