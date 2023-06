Mindelheim

18:00 Uhr

So lebt es sich an der Mindelheimer (Stadt-)Mauer

Wohnen an der Stadtmauer: Veronika Vogt und ihr bezaubernder Garten in Mindelheim.

Plus Dick und mächtig steht die Nordwand in der Mindelheimer Altstadt schon seit mehr als 300 Jahren. Warum also nicht ein Haus dran bauen und sich so eine Wand sparen?

Bauen ist ja nicht erst in unseren Tagen eine kostspielige Angelegenheit. 1819, als das Haus von Veronika Vogt an der Hohenschlitzgasse am Rand der Mindelheimer Altstadt entstand, war das kaum anders. Die stabile Stadtmauer im Rücken schien dem Bauherrn damals höchst willkommen, weil er sich so das Material für eine Hauswand sparen konnte. Die Stadtmauer aus dem 15. Jahrhundert hatte ihre militärische Funktion aus den Anfangsjahren als Schutzschirm für die Altstadt eingebüßt. Nun bekam sie ein zweites Leben: nachhaltiges Bauen zu Beginn des 19. Jahrhunderts eben.

Wohnen an der Stadtmauer von Mindelheim: der Eingang in die Werkstatt von Veronika Vogt, dahinter ein Stück Stadtmauer. Foto: Johann Stoll

60 bis 70 Zentimeter dick ist die Mauer an dieser Stelle. Sie steht unter Denkmalschutz, das Haus unter Ensembleschutz. Es durfte also nur im Inneren verändert werden, Fassade und Dach mussten erhalten bleiben. In der Küche hat Veronika Vogt ein Teitstück der Stadtmauer freilegen lassen, was dem Raum eine ganz besondere Note gibt. In sechs Metern Abstand nach Süden hin hat der Bauherr Anfang des 19. Jahrhunderts eine Hauswand hochgezogen. Auch sie ist mit einem halben Meter Durchmesser viel dicker als eine normale Hausmauer. Dazwischen entstand ein 15 Meter langes, aber sehr schmales Haus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

