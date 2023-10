Schon wieder wurde ein Altkleidercontainer geplündert

Erst vor gut einer Woche versuchten mehrere Personen, einen Altkleidercontainer in Mindelheim zu plündern. Nun gibt es erneut einen solchen Fall.

Am Sonntagnachmittag kam es erneut zu Diebstählen aus Altkleidercontainern in der Allgäuer Straße in Mindelheim. Laut dem Polizeibericht suchte sich eine Gruppe von Kindern, die von einer volljährigen Person begleitet wurde, Kleidung aus dem Container und entfernte sich dann in Richtung der Bahngleise.

Ein Zeuge fotografierte die Gruppe, vier Personen konnten anhand der Bilder identifiziert werden, heißt es von Seiten der Polizei. Sie weist darauf hin, dass die Entnahme von Altkleidern aus Sammelstellen einen Diebstahl darstellt, da der Inhalt mit dem Einwerfen zum Eigentum der Containeraufsteller wird. (mz)