Schüler bekommen viel Applaus für die Sommerkonzerte des Maristenkollegs

Plus Mit einem gelungenen Konzert verabschieden sich die Schülerinnen und Schüler des Maristenkollegs in die Ferien.

Es war ein fulminanter Abschied vom vergangenen Schuljahr – das Sommerkonzert der Schülerinnen und Schüler des Mindelheimer Maristenkollegs im Stadttheater. Und das gleich an zwei Abenden, um allen Besuchern und Besucherinnen dieses Konzert bieten zu können. Abschied nehmen hieß es aber auch von zwei Pädagoginnen.

Während Sopranistin Heike de Young und Pianist Bernhard Hess "Für mich soll's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef zu Gehör brachten, überreichten die Schülerinnen und Schüler der sichtlich berührten scheidenden Rektorin des Gymnasiums, Beate Merkel, rote Rosen. Sie bedankte sich für die schönen und erlebnisreichen Jahre am Maristenkolleg und zitierte Konfuzius: „Wenn du gehst, geh mit ganzem Herzen.“