Schuhhändler zerkratzt über Monate hinweg Schuhe der Konkurrenz

Über mehrere Monate hinweg hat ein zunächst Unbekannter in einem Schuhgeschäft mehr als 20 Schuhe beschädigt. Nun konnten Polizeibeamte aus Mindelheim den mutmaßlichen Täter ermitteln: Es handle sich um einen Unterallgäuer, der selbst ein Schuhgeschäft betreibt, heißt es im Pressebericht. Der Senior habe laut Polizei gezielt Schuhe in Konkurrenzgeschäften beschädigt, die auch in seinem Sortiment geführt wurden. „Dabei zerkratzte er wiederholt einzelne Schuhe“, heißt es im Polizeibericht. vermutlich mithilfe einer Nagelschere. Eine Angestellte habe den Mann auf zuvor angefertigten Überwachungsaufnahmen erkannt und die Polizei informiert. Als der Mann erneut ein Geschäft verlassen wollte, konnte eine Streife ihn aufhalten. Der Unterallgäuer sieht sich nun mehreren Anzeigen wegen Sachbeschädigung gegenüber. (mz)

