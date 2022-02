Schulleiterin Angela Börner verlässt die Grundschule Mindelheim

Sie war 30 Jahre lang engagierte Lehrerin und stand zuletzt als Rektorin der Grundschule Mindelheim vor. Zum 1. März bricht Angela Börner auf zu neuen Ufern.

Die langjährige Leiterin der Grundschule Mindelheim, Angela Börner, wechselt zum 1. März ins Staatliche Schulamt im Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen. Börner gab den Wechsel am Mittwoch in einem Brief an alle Eltern bekannt.

Nachfolgerin von Alfred Eberle

Ihr sei der Schritt nicht leicht gefallen nach 30 Jahren als Pädagogin. Sie habe sich aber überzeugen lassen, diesen Schritt zu gehen. Börner tritt die Nachfolge von Schulrat Alfred Eberle an, der in den Ruhestand tritt.

Die Behörde leitet Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner als fachlicher Leiter. Ihm zur Seite stehen Schulamtsdirektorin Ursula Abt, Schulrat Bernd Petzenhauser sowie von März an Angela Börner.

Die Leitung an der Grundschule Mindelheim mit rund 550 Kindern übernimmt kommissarisch Sabine Gruber, die bisher stellvertretende Schulleiterin ist. Simone Röhrle ist zweite Konrektorin.