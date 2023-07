Mindelheim

15:07 Uhr

Schwäbische Chorklassen treffen sich in Mindelheim

Plus Im Mindelheimer Forum kommen Kinder aus ganz Schwaben zum Chorklassentreffen zusammen. Natürlich kommt dabei auch das Singen nicht zu kurz.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

„Sch!“ „Sch!“ – Bernhard van Almsick, der künstlerische pädagogische Leiter der Bayerischen Musikakademie, legte den Finger an die Lippen, bedeutete den Schülerinnen und Schülern aus elf Grundschulen, still zu werden, das „Sch!“ „Sch!“ zu wiederholen, und dann dem Gesang der anderen teilnehmenden Chorklassen aufmerksam zuzuhören. Sie alle hatten sich im Großen Saal des Mindelheimer Forums eingefunden, um am Chorklassentreffen 2023 teilzunehmen.

Die jungen Sängerinnen und Sänger hatten es verstanden, machten ebenfalls „Sch!“ „Sch!“, setzten sich auf ihre mitgebrachten Kissen und hörten den einzelnen Chören zu. Zuvor begrüßte Jürgen Schwarz, der Geschäftsführende Präsident des Chorverbands Bayerisch-Schwaben die Schulklassen, Lehrkräfte und Ehrengäste, darunter Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter, der zugleich als dessen Stellvertreter Landrat Alex Eder vertrat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen