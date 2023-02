Schwangere war nach Unfall im Auto eingeklemmt

Drei Fahrzeuge waren in einen Unfall in Mindelheim verwickelt. Es wurden mindestens fünf Personen verletzt.

Bei einem Unfall auf der Landsberger Straße in Mindelheim sind am Donnerstag fünf Personen verletzt worden. Eine hochschwangere Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus einem der Autos befreit werden. Ein Pkw-Fahrer wollte laut Polizei die Landsberger Straße an der Kreuzung mit Zeppelinweg und Uhlandstraße überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt. Er stieß zunächst mit einem von rechts kommenden Kleintransporter und danach noch mit einem Kleinbus zusammen. Die hochschwangere Beifahrerin des Unfallverursachers wurde im Fahrzeug durch die verklemmte Beifahrertür eingesperrt sowie weitere Personen verletzt.

Zahlreiche Retter und Helfer waren bei dem Unfall in Mindelheim im Einsatz

Aufgrund der Brisanz kamen mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte zum Unfallort. Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen zur Bergung und Absicherung vertreten. Helfer der Feuerwehr schnitten das Fahrzeug des Unfallverursachers auf der Beifahrerseite komplett auf und befreiten so die schwangere Frau, die sofort vom Notarzt behandelt wurde. Bei dem Verkehrsunfall erlitten mindestens fünf Personen Verletzungen. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 14.500 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die Landsberger Straße gesperrt, der Verkehr von der Feuerwehr Mindelheim geregelt.