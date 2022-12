Schwestern aus Nigeria helfen in Mindelheim

Drei Nonnen aus Nigeria unterstützen das Team im Mindelheimer Seniorenheim St. Georg und bringen zudem einen Hauch von Weltkirche ins Unterallgäu.

In deutschen Krankenhäusern und Seniorenheimen herrscht Pflegenotstand. Auch in den katholischen Institutionen. Längst gehören die Zeiten, in denen sich aufopferungsvolle Ordensfrauen ohne Blick auf die Uhr um Patienten kümmerten der Vergangenheit an. Für die Bewohner des Caritas Seniorenheimes St. Georg in Mindelheim gibt es nun einen Lichtblick. Drei Schwestern aus Nigeria sind dort jetzt im Einsatz. Die von den Franziskanerinnen gegründete Stiftung „Zum heiligen Kreuz“ mit Domvikar Andres Miesen als Vorsitzendem und Hubert Klaus als Vorstand, machte sich mit Dekan Andreas Straub für die Errichtung einer Niederlassung der nigerianischen Ordensgemeinschaft „Daughters of Mary Mother of Mercy“ (DMMM) in Mindelheim stark. Der Orden ist mit etwa 1000 Schwestern weltweit tätig und legt besonderen Wert auf gute Bildung. Die Stiftung „Zum heiligen Kreuz“ begleitet das Projekt, sie will das ausgedünnte Ordensleben in der Frundsbergstadt neu beleben. „Das hat in Mindelheim seit vielen hundert Jahren Tradition und an die wollen wir anknüpfen“ sagte Dekan Andreas Straub.

Die Schwestern aus Nigeria wohnen in Mindelheim im ehemaligen Maria-Ward-Kloster

Als erste Bleibe für die drei Ordensfrauen – zu ihnen sollen im nächsten Jahr noch zwei Schwestern stoßen – fanden sich Räume im ehemaligen Internat der „Congregatio Jesu“ (Maria Ward), die der Orden aus Nigeria von der Wohnungsgenossenschaft Mindelheim mieten konnte. Freude über die unverhoffte Pflegehilfe herrscht nicht nur in der Pfarrei St. Stephan und im Senioren-Zentrum St. Georg, sondern auch in der Diözese Augsburg. So feiert Bischof Betram Meier am Samstag, 10. Dezember, um 9.30 Uhr in der ehemaligen Klosterkirche für die Schwestern im weißen Habit einen festlichen Begrüßungsgottesdienst. Danach segnet der Augsburger Oberhirte noch ihre Wohnungen.

Bei ihrem Dienst im Seniorenzentrum St. Georg bietet die Caritas Augsburg den Ordensfrauen nicht nur gute berufliche Perspektiven, sondern leistet mit Blick auf Visum und Arbeitserlaubnis kompetente Hilfe. Nun hofft Stadtpfarrer Straub, dass sich die Nonnen sowohl in der Pflege wie auch pfarrlich gut einbringen und in Mindelheim auch einen Hauch von Weltkirche verbreiten.

Der Mindelheimer Dekan Andreas Straub vermittelte zwischen Augsburg und Afrika

Doch wie kam es zur Errichtung der nigerianischen Ordens-Niederlassung in Mindelheim? Die ist wohl dem Zufall zu verdanken. Ein aus Nigeria stammender und in Röfingen bei Günzburg ansässiger und Pater vom Orden der Söhne Mariens – Mutter der Barmherzigkeit war seit längerem auf der Suche nach einem Kloster in der Diözese Augsburg. Davon erfuhr Dekan Straub und vermittelte.

Seine Argumente „in Mindelheim gibt es gute Wohnungsbedingungen wie auch vielerlei Möglichkeiten in der Kranken- und Altenpflege“ stießen auf offene Ohren. Das Werben des Stadtpfarrers kam auch beim Bischof gut an. Der gab, wie auch die Generaloberin des Ordens in Rom für das Unternehmen Altenpflege sofort grünes Licht. Darauf kam es im Frühjahr 2022 zu einem ersten Treffen in Mindelheim, bei dem mit dem Orden die Arbeitsmöglichkeiten für die Schwestern aus Nigeria erörtert wurden.

Auf der Suche nach geeigneten Wohnräumen wurde man bei der Wohnungsgenossenschaft Mindelheim fündig. Daraufhin besichtigte im Mai dieses Jahres Regionaloberin Rose Carmel aus Rom das Mindelheimer Seniorenzentrum. Bei diesem Termin wurden auch die Mietverträge unterzeichnet.

Vor ein paar Tagen nun zogen drei Schwestern, die bisher in Rom, Belgien und Mainz tätig waren ins ehemalige Maria-Ward-Internat ein. Von Dekan Andreas Straub wurden sie bei einem Gottesdienst in Mindelheim vorgestellt und herzlich willkommen geheißen.