Schwund in der Gastronomie: Als Mindelheim noch 48 Wirtshäuser zählte

Plus Mindelheim hat mehr als Georg von Frundsberg oder die Herzöge von Teck zu bieten. Das will Stadtführer Wolfgang Kastello zeigen, der dem Alltagsleben nachspürt.

Es schwingt viel Wehmut mit, wenn Wolfgang Kastello über sein Mindelheim erzählt, das er noch in jungen Jahren erlebt hat. Fast an jeder Ecke gab es eine schwäbisch-bayerische Wirtschaft mit gestandenen Wirtsleuten, die Metzger, Köche und zum Teil auch Braumeister waren. „Das waren Persönlichkeiten“, schwärmt er. Und durch die Einrichtungen hätten diese Wirtschaften eine ganz besondere Atmosphäre verströmt.

Solche Wirtschaften gibt es auch noch heute, aber nicht mehr viele. Die Burggaststätte zählt Kastello dazu, das Gasthaus Drei König, im Volksmund „Die Pfitz“ genannt, und den Gasthof Stern. Auch das Café Lörcher hat noch viel von seinem alten Charme bewahrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch 48 Wirtschaften in Mindelheim, wie die frühere Ehrenbürgerin Olli Hierle zusammengetragen hat. Vor gut hundert Jahren waren es noch 13 Brauereien, von denen nur noch die Lindenbrauerei übrig geblieben ist.