Seine Hoheit ist begeistert vom Frundsbergfest

Plus Ein echter Bayern-Prinz ist Schirmherr des Frundsbergfestes und sehr angetan von dem Großereignis, das für ihn auch eine Art Familientreffen ist.

Von Franz Issing

„Welch farbenprächtige Inszenierung vor historischer Kulisse!“ So schwärmte seine Königliche Hoheit, Wolfgang Prinz von Bayern, beim festlichen Umzug zu Ehren des Vaters der Landsknechte. „Ich bin zum ersten Mal Gast bei diesem historischen Spektakel und was ich hier beim Frundsbergfest erlebe, hat meine Erwartungen weit übertroffen“, beteuerte der Schirmherr. Was den Prinzen mächtig beeindruckt hat, war „die unglaublich große Beteiligung an dem Fest von Menschen aller Altersstufen“.

Wie der Prinz zum Schirmherren des Frundsbergfestes geworden ist

Sehr gerne habe er die von Kulturamtsleiter Christian Schedler eingefädelte Schirmherrschaft übernommen, erklärte der Bayern-Prinz und erzählte, wie es dazu gekommen ist: „Schedler war meinem verstorbenen Bruder, Pater Florian, freundschaftlich verbunden und da lag es nahe, bei mir nachzufragen. „Zudem, so der Schirmherr, gibt es direkte Bezüge meiner Familie zu den wichtigsten Personen des Festes“, verriet er. So war Georg von Frundsberg als kaiserlicher Feldhauptmann ein wichtiger Ansprechpartner und Vertrauter von Kaiser Maximilian I. „Meine Mutter war außerdem Habsburgerin, so ist das Frundsbergfest für mich fast eine Art Familientreffen“, sagt Prinz Wolfgang und lächelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

