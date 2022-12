Mindelheim

20:00 Uhr

Seit einem Jahr gibt es in Mindelheim die kleinste Galerie der Welt

Plus Frank Grabowski ist Ideengeber und Macher von "Art in the box". Das Projekt nimmt ihn mehr in Anspruch, als gedacht – auch wegen einer persönlichen Krise.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Sie ist ja selbst ein kleines Kunstwerk, die rote englische Telefonzelle mit der Krone der Windsors über der schmalen Tür. Seit jedoch nahezu jeder ein Handy in der Tasche hat, mochte kaum noch einer in dem Häuschen telefonieren. Was tun mit dem Hingucker in der Maximilianstraße, den die Partnerstadt East Grinstead einst den Mindelheimern geschenkt hat?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen