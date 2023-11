Sektenartiger Veranstalter im Forum Mindelheim

Im Forum Mindelheim findet am Sonntag eine Filmvorführung des "Bruno Gröning-Freundeskreises" statt. Kritiker warnen vor der Gruppe.

Am Sonntag findet im Forum Mindelheim eine Filmvorführung des "Bruno Gröning-Freundeskreises" statt. Der Bundestag stuft diese Gruppe seit 1998 als sektenartig ein. Bruno Gröning, der selbst bereits 1959 im Alter von 53 Jahren an einem Krebsleiden starb, sah sich selbst als "Wunderheiler", der von Gott gesandt sei.

Gegründet wurde der "Freundeskreis" 1979 von Grete Häusler, einer Anhängerin Grönings. Seit ihrem Tod wird er von ihrem Sohn Dieter Häusler geleitet. Zentral in der Lehre Grönings ist die Vorstellung eines "Heilstroms". Dieser wird demnach aus dem Jenseits durch Gröning an die Menschen weitergegeben, beispielsweise durch Porträts oder von ihm berührte Stanniol-Kugeln. Nur wer an den "Heilstrom" glaubt, kann ihn auch empfangen. Folglich können Zweifel an der Methode oder negative Einstellungen gegenüber Gröning eine Heilung verhindern.

Kritiker: "Heilungsversprechen" hält medizinischem Wissen nicht stand

Das Referat für Religions- und Weltanschauungsfragen des Bistums Augsburg warnt ausdrücklich vor dem "Bruno Gröning-Freundeskreis". Die Verantwortung für Krankheit und ausbleibende Heilung werde allein im Menschen selbst verortet. Durch die Verlagerung der Schuld auf den Kranken würden Heilungschancen verschlechtert. Die Erwartung einer "Wunderheilung" könne dazu führen, dass medizinische Hilfe nicht oder nicht rechtzeitig in Anspruch genommen wird. Der Umgang mit kritisch hinterfragenden Menschen, der aus Sicht des "Freundeskreises" die Heilung gefährden könnte, kann laut Bistum Augsburg zu sozialer Isolation und einer starken Abhängigkeit von der Gruppe führen.

Die Stadt Mindelheim gibt auf Anfrage an, das Forum Mindelheim als öffentlicher Veranstaltungsort stünde allen Veranstaltern zur Verfügung, die nicht verboten sind. Die Stadt sieht deshalb keine rechtliche Möglichkeit, die Veranstaltung abzusagen.