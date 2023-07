Mindelheim

Senior beleidigt Frau: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat eine Frau in einer Gaststätte in Mindelheim beleidigt. Die Polizei versucht jetzt, die Hintergründe zu klären. (Symbolbild)

Die Polizei ermittelt wegen einer Beleidigung, die sich bereits am Montag, 17. Juli, in einer Gaststätte in der Mindelheimer Bahnhofstraße ereignet hat.

Erst jetzt hat eine Frau den Vorfall angezeigt, der sich bereits am 17. Juli gegen 18 Uhr ereignet haben soll: Demnach wurde eine Frau in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße von einem etwa 70-jährigen Mann beleidigt. Die genauen Hintergründe der Tat und der Täter selbst müssen erst noch ermittelt werden. Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850zu melden. (mz)

