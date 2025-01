Senior soll Nachbarn mit Messer bedroht haben

Einen größeren Polizeieinsatz meldet die Polizei aus Mindelheim. Am frühen Silvesterabend alarmierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Polizei, weil sie von einem Mann mit dem Messer bedroht wurden. Mehrere Polizeistreifen rückten aus, trafen einen 83-Jährigen in seiner Wohnung an und nahmen ihn in Gewahrsam. Entgegen erster Annahmen wurden laut Polizei jedoch vermutlich keine Nachbarn oder andere Personen im Umfeld bedroht. Der Mann gab an, das Messer aus Angst vor einem möglichen Übergriff bei sich getragen zu haben. Der 83-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (mz)

