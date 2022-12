Sensationsfund auf der Mindelburg

Plus Kreisheimatpfleger Markus Fischer hat auf der Mindelburg einen bislang unbekannten Mauergang entdeckt.

Trotz Böllerverbot präsentiert Kreisheimatpfleger Markus Fischer pünktlich zum Jahresende einen echten Knaller: Im Schlafzimmer der früheren Sachon-Wohnung in der Mindelburg hat er einen bislang unbekannten Mauergang entdeckt. Sein Kollege, Kreisheimatpfleger Dr. Bernhard Niethammer, der wie Fischer zum Burgenforschungsteam gehört, spricht gar von einem Sensationsfund. Er ist ein bisschen dem Zufall, vor allem aber auch Markus Fischers Gespür zu verdanken.