Sie brachte Bio nach Mindelheim: Jetzt schließt der Naturkostladen

Vor 35 Jahren hat Gabriele Sießmeir Mindelheim auf den Geschmack gebracht: Mit ihrem Naturkostladen brachte sie Bio-Lebensmittel in die Stadt. Jetzt sagt sie ade.

1987 hat Gabriele Sießmeir ihren Bioladen am Rotkreuz-Platz in Mindelheim eröffnet. „Nun hängen wir nun die Schürze an den Nagel.“ Vor 35 Jahren war Familie Sießmeir mit ihren damals zwei Kindern nach Mindelheim gezogen, um ihren Traum zu verwirklichen: die Eröffnung eines eigenen Bioladens und eines baubiologischen Planungsbüros.

Als Standort für ihren Bioladen hat Sießmeir bewusst Mindelheim gewählt

Den Standort Mindelheim hatte die Familie sorgfältig ausgewählt, denn hier fand sie ein perfekt geeignetes Gebäude mit einem Gewölbekeller als Lager und großzügigen Räumen für das Planungsbüro. 1987 brachten Familie Sießmeir mit der Eröffnung des Ladens die Bio-Welle nach Mindelheim und bis heute ist der Name Sießmeir weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt für gesunde Lebensmittel und eine bewusste Ernährung. Gabriele Sießmeir ist ausgebildete Gesundheits- und Ernährungsberaterin und ihre Heilpraktiker-Ausbildung ergänzt ihre Beratung im Laden. Durch zahlreiche Kochkurse und Vorträge hat Sießmeir interessierte Kunden informiert und für biologische Lebensmittel begeistert.

Zum 31. Juli schließt der Bioladen. Gabriele Sießmeir nimmt das zum Anlass, ihren treuen Kunden von Herzen zu danken. „Sie waren es, die uns über all die Jahre hinweg begleitet und unterstützt haben“, sagt sie. Für die Zukunft konzentriert sich Sießmeir auf Aktivitäten rudn um das europäische Schulobstprogramm für Schulen und Kindergärten. „Wir möchten weiterhin einen Beitrag zu einer gesunden Ernährung leisten und den jungen Generationen den Wert von frischem Obst und Gemüse vermitteln.“ (mz)