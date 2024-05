Sie will mit ihrer Kunst gute Gefühle wecken

Die Bilder von Ellen Wittlings strahlen Freude und Leichtigkeit aus. Auch die Künstlerin selbst ist meist gut gelaunt.

Der Mai ist farben- und lebensfroh im Ausstellungsraum des Mindelheimer Kunstvereins: Ellen Wittlings präsentiert bunt und heiter ihre Werkschau „Ein Leben voller Bilder – Bilder voller Leben“. Die Künstlerin, die seit 2015 im Kunstverein Mindelheim ist, strahlt selbst gute Laune und Optimismus aus und genau diese möchte sie auch vermitteln: Frühsommerliche Gelassenheit und lichtdurchflutete Frische strömen aus den Gemälden und verbreiten mediterranen Flair und Urlaubsstimmung im Salon.

Angefangen hat die gebürtige Kölnerin mit Ölmalerei, inzwischen aber arbeitet sie bevorzugt mit Acrylfarben, hinzu kommen Materialien wie Sand, Asche und auch Blattgold. Als sie bei einer ersten Ausstellung Ende der 1980er-Jahre nahezu alle Exponate verkaufte, sei ihr Ehrgeiz geweckt gewesen, erzählt Wittlings, die heute in Bad Wörishofen lebt und arbeitet. Und dass sie ehrgeizig ist, hat sie zuletzt bei der Mitgliederausstellung eindrucksvoll bewiesen: Nach einem Armbruch konnte sie nicht arbeiten und hat sich kurzerhand entschlossen, ein Bild mit Links zu malen, ein Blumenbild. „Das war natürlich nicht ganz einfach, aber es ist gelungen“, erzählt sie und strahlt. Ehrgeiz und Heiterkeit gehen bei Ellen Wittlings erfreulicherweise Hand in Hand.

Ellen Wittlings malt schöne Gesichter, bunte Vögel und traumhafte Gärten

Sie wolle mit ihren Werken gute Gefühle wecken und positiv stimmen und so sucht sie entsprechende Motive, die nicht selten von eigenen Urlaubsreisen stammen: Blumen, schöne Gesichter, bunte Vögel, traumhafte Gärten – und Zitronen. Das leuchtende Gelb an sich macht ja schon gute Laune. Es gibt ganze Social Media Accounts, die sich humoristisch nur der Zitrone widmen, irgendwie hat die Frucht nicht nur dank der Redewendung „sauer macht lustig“ offenbar etwas Heiteres an sich. Gelernt hat Ellen Wittlings in ihrer Zeit in der Schweiz, wo sie seit den späten 70ern bis 2015 gelebt hat. Inspirieren ließ sie sich von den Impressionisten, aber auch von Expressionisten wie dem Schweizer Maler Cuno Amiet und Gabriele Münter und natürlich von den farbenfrohen Bildern von Paul Gauguin.

Bei der Hinterglasmalerei denkt Ellen Wittlings das Bild von vorne nach hinten

Einer Künstlerfreundin aus Zürich verdankt sie schließlich den entscheidenden Anstoß zur Hinterglasmalerei. Dabei wird die Rückseite des Bildträgers, also das Glas, bemalt, nicht nur seitenverkehrt, sondern auch in umgekehrter Reihenfolge, der Hintergrund des Bildes wird zuletzt aufgetragen. Man denkt das Bild also „einfach von vorne nach hinten“. Diese Art zu malen fasziniert Ellen Wittlings bis heute. Das Durchscheinende, Schimmernde, das der Hinterglasmalerei zu eigen ist, kommt ihrer grundsätzlichen Absicht mit der Kunst natürlich entgegen. Bevor sie „ehrgeizig“ wurde, habe sie nur für sich gemalt, erzählt sie, um leere Wände in ihrem Haus zu füllen oder falls sie irgendwo einen herrenlosen Nagel entdeckte habe. Schönes für die eigenen Wände, längst ist daraus auch Schönes für andere Wände geworden.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 29. Mai jeweils mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.