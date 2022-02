"Sieg-Heil"-Rufe nach den Montagsdemos: Anzeigen gegen fünf Männer

Mit Springerstiefeln, einer Gasmaske und "Sieg-Heil"-Rufen fielen Männer bei den Montagsdemos in Mindelheim auf. Nun wurde gegen sie Anzeige erstattet.

Sie fielen bei und nach den Montagsdemonstrationen am 17. Januar in Mindelheim auf - nun wurde Strafanzeige gegen fünf junge Männer erstattet, weil sie Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet haben sollen.

Laut Polizei hatten mehrere junge Männer aus dem Mindelheimer Umland an besagtem Montag am "Corona-Spaziergang" als auch an der darauffolgenden Gegendemonstration „Mindelheim ist verantwortungsbewusst“ teilgenommen. Während beider Veranstaltungen seien die jungen Männer aufgrund ihres Verhaltens und ihrer äußeren Erscheinung aufgefallen, heißt es weiter im Polizeibericht: Sie trugen Springerstiefel, schwarze Blousons und wechselweise eine Gasmaske.

Die alkoholisierten Männer riefen "Sieg Heil"

Als die Demonstrationen beendet waren, hielten sich die jungen Männer weiter vor einem Lokal in der Innenstadt auf. Laut Polizei waren daraufhin lautstarke "Sieg-Heil"-Rufe zu hören, die aus der Gruppe und von einem weiteren Mann kamen, der sich offenbar dazugesellt hatte, ohne jemanden zu kennen. Die Personen waren überwiegend stark alkoholisiert, heißt es weiter im Polizeibericht.

Ein Mindelheimer habe Zivilcourage bewiesen: Er ermahnte die Gruppe zur Ruhe und verständigte die Polizei.

Anzeigen gegen die Männer wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen sei es gelungen, alle Teilnehmer zu identifizieren und das Treffen aufzulösen, teilt die Polizei mit. Es folgten weitere Ermittlungen gegen vier junge Männer aus dem Landkreis Unterallgäu und einen Mindelheimer - sowie jetzt die Anzeigen gegen die fünf Personen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Die Polizei geht davon aus, dass die fünf Männer seit Mitte Januar nicht mehr an den Versammlungen in Mindelheim teilgenommen haben.