Sind Zu-Verschenken-Kisten sinnvoll oder einfach nur Müll?

Zu-Verschenken-Karton in Mindelheim: Immer mehr Menschen nutzen diese Möglichkeiten, Ihr Eigentum nach dem Ausmisten an den Mann oder die Frau zu bringen.

Plus Wer ausmistet, stellt seine Sachen gern mal in einem Karton mit dem Hinweis "Zu verschenken" auf den Gehsteig. Doch ist das überhaupt legal?

Von Alexander Hauk

Herr Hasenkamp, Sie sind Vizepräsident des Verbands kommunaler Unternehmen und müssen es deshalb wissen: Ab wann genau gilt das Abstellen von Gegenständen als wilder Müll?



Patrick Hasenkamp: Wilder Müll liegt vor, wenn die Absicht besteht, sich dauerhaft von den betreffenden Gegenständen zu entledigen und man diese einfach ihrem weiteren Schicksal überlässt. In diesem Fall stellt das Abstellen der Abfälle eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 Absatz. 1 Nr. 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes dar.

Ist es in Deutschland legal, Kisten mit zu verschenkenden Dingen auf den Gehweg, also in den öffentlichen Raum zu stellen?



Patrick Hasenkamp: Das Abstellen einer Zu-Verschenken-Kiste kann unter verschiedenen Aspekten rechtlich problematisch sein. Zum einen kann eine Sondernutzung des öffentlichen Raumes – einschließlich der Bürgersteige – vorliegen, die eigentlich einer Genehmigung bedarf. Zum anderen kann eine illegale Abfallablagerung vorliegen, wenn die Zu-Verschenken-Kiste in erster Linie dazu dient, sich seiner Abfälle zu entledigen. Es handelt sich nicht um Abfall, wenn die Kiste in der Absicht aufgestellt wird, dass noch brauchbare Gegenstände wiederverwendet werden mögen, und die Kiste abends oder bei schlechtem Wetter wieder hereingenommen wird. In einem solchen Fall sollte die Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums nach unserer Auffassung geduldet werden, sofern die Kisten den Verkehr und Fußgänger nicht behindert oder anderweitig gefährdet. Wie etwa durch die nachhaltige Verunreinigung eines Gewässers, der Luft oder des Bodens. Dann handelt es sich sogar um eine Straftat. Was die Dauer angeht: Wenn die Zu-Verschenken-Kisten über mehrere Tage öffentlich herumstehen, sollten die Verschenkenden, also die eigentlichen Besitzer die Kiste wieder hereinholen, sonst sprengen sie in der Tat den Rahmen des Zulässigen. Hier gibt es aber keine rechtlichen Vorgaben für die genaue Dauer des Verbleibs einer solchen Kiste im öffentlichen Raum.

