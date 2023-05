Mindelheim

18:00 Uhr

Sitzungssaal im Landratsamt: Beim Brandschutz muss nachgebessert werden

Hinter dieser Fassade des Landratsamtes in Mindelheim verbirgt sich der Sitzungssaal. Aktuell entspricht der Brandschutz dort nicht ganz den heutigen Anforderungen.

Plus Der Sitzungsaal des Landratsamtes in Mindelheim ist zwar nicht brandgefährlich, doch es muss etwas gemacht werden. Was, stand nun zur Diskussion.

Obwohl im Sitzungssaal des Landratsamts in Mindelheim immer wieder brandheiße Themen diskutiert werden, lässt der Brandschutz dort nach heutigen Maßstäben zu wünschen übrig. In der jüngsten Sitzung des Unterallgäuer Bauausschusses stellte Hochbauamtsleiter Thomas Burghard deshalb zwei Varianten vor, mit denen Abhilfe geschaffen werden könnte. Sie unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch preislich.

In der ersten Variante würde die Tür zu dem 1968 errichteten Sitzungssaal durch ein feuerhemmendes und rauchdichtes Modell ausgetauscht und in diesem Zuge die Wand mit Holzpaneelen "gestalterisch aufgewertet" werden. Je nach Ausführung veranschlagt Burghard für die neue Tür Kosten in Höhe von 15.000 Euro. Damit ist es allerdings noch nicht getan.

