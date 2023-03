So fördert die Stadt Mindelheim ihre Vereine

Plus Kindern sagte man früher gerne mal: Wer nicht hören will, muss fühlen. Wie aber sanktioniert man Vereine, die ihre Anträge nicht rechtzeitig bei der Stadt eingereicht haben?

Am zweiten Tag der Haushaltsberatungen nahmen die Mitglieder des Finanzausschusses die Liste der Vereine unter die Lupe, die immerhin rund 370.000 Euro umfasst. Jeder Euro davon ist freiwillig, sagte Bürgermeister Stephan Winter. Die Stadt wolle gleichwohl daran festhalten, das Engagement für die Allgemeinheit weiterhin zu unterstützen.

Ein Verein profitiert in diesem Jahr besonders von seinem Jubiläum

Kämmerer Wolfgang Heimpel betonte eingangs, ihm gehe es um Gleichbehandlung. Denn nichts sei schlechter als wenn sich die Vereine gegenseitig ausspielten. Deshalb fährt der Kämmerer auch einen strikten Kurs. Vergleichbares wird vergleichbar gefördert. Ausnahme bildet lediglich ein Vereinsjubiläum. Da gibt es dann für jedes Jahr einen Fünfer. Von dieser Regelung profitieren heuer besonders die Frundsbergschützen Mindelheim, die vor 500 Jahren gegründet wurden. 2500 Euro gibt es dafür aus der Stadtkasse.

Die Kulturfabrik wird auch heuer mit 19.000 Euro gefördert. Eigentlich wäre die Unterstützung zum Ende vorigen Jahres ausgelaufen, sagte der Kämmerer. Weil der Stadtrat aber der Ansicht sei, dort werde sehr gute Arbeit geleistet, gibt es weiterhin Geld von der Stadt. Größter Brocken ist das Frundsbergfest, das die Stadt mit 75.000 Euro unterstützt.

Einige Mindelheimer Vereine versäumten eine Frist

Mit einer Neuerung sind einzelne Vereine nicht klargekommen. Die Stadtverwaltung hatte 76 Vereine angeschrieben, die in den Vorjahren bereits bedacht wurden, und sie darauf hingewiesen, dass sämtliche Anträge spätestens bis 15. Februar eingegangen sein müssen. Besonders vor einem Jahr hatten sich mehrere Vereinsvertreter erst kurz vor Verabschiedung des Haushalts gemeldet. Der Brief fruchtete dennoch nicht bei allen. Die Mindelonia, der Fanfarenzug, der TSV Mindelheim mit einem Antrag oder der Bund Naturschutz waren unter den Betroffenen. Einen Sonderfall stellte der Gospelchor dar, weil er nicht angeschrieben worden war und somit von der Frist auch nichts wissen konnte.

Wie aber mit den Säumigen umgehen? Die Mindelonia fand in Manfred Salger, Bürgermeister Stephan Winter (beide CSU) oder Stefan Drexel (Freie Wähler) Fürsprecher. Die Faschingsgesellschaft habe nachweislich Aufwendungen gehabt. Auch Christoph Walter (CSU) meinte, man solle nicht päpstlicher als der Papst sein. Alle Vereine leisteten Großes.

Georg Pfeifer war für klare Kante

Peter Miller (ÖDP) hielt dagegen. Es könnten sich die, die keinen Antrag gestellt haben, weil sie die Frist verpasst hatten, "gelackmeiert" vorkommen. Georg Pfeifer (SPD) war für klare Kante. Als erzieherische Maßnahme sollten all jene nicht mehr bedacht werden, die die Frist versäumt haben. Der Rathauschef war für einen Mittelweg. Die Stadt will ein Auge zudrücken, zugleich aber deutlich machen, dass es im kommenden Jahr anders laufen müsse.

Michael Helfert (SPD), der beruflich als Pädagoge arbeitet, schlug eine Art Strafgebühr von zehn Prozent der Summe vor. Die Vereine, die sich nicht an die Spielregeln gehalten haben, sollten Lehrgeld bezahlen. Das fand aber keine Mehrheit. Alle Vereine bekommen ihre Gelder, auch wenn nicht immer in der gewünschten Höhe.

Ein wichtiger Verein hat sich gar nicht gemeldet

Für Erstaunen sorgte, wer sich gar nicht gerührt hat. Das war der MN-Werbekreis. Vor zwei Jahren hatte er 5000 Euro für Aktionen bekommen. Aber auch hier will sich die Stadt großzügig zeigen, sollten die Einzelhändler im Laufe des Jahres mit Aktionen auf die Stadt zukommen. Bürgermeister Winter will in diesem Fall auf seinen Bürgermeister-Topf zugreifen. 6000 Euro kann Winter nach eigener Entscheidung vergeben. Dieser Betrag war in den vergangenen Jahren nie ausgeschöpft worden.