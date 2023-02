So geht es mit der Windkraft in Mindelheim weiter

Plus Die Fraktionssprecher haben mit Bürgermeister Stephan Winter zweieinhalb Stunden lang intern darüber beraten, wie es mit der Windkraft in Mindelheim weitergeht.

Bekanntlich hat der regionale Planungsverband Donau-Iller eine Fläche im Stadtwald östlich von Mindelheim als Vorranggebiet für die Windkraft ausgewiesen. Dort können bis zu vier Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 250 Metern errichtet werden. Noch allerdings steckt das Projekt in den Anfängen.