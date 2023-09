Mindelheim

06:00 Uhr

So geht es mit der Windkraft in Mindelheim weiter

Plus Sechs Investoren haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Wer die Windräder in Mindelheim bauen darf, steht aber noch nicht fest.

Von Johann Stoll

Einen Tag lang hat sich der Mindelheimer Stadtrat Zeit genommen. Hinter verschlossenen Türen durften sechs mögliche Investoren von 9 bis 17 Uhr ihre Pläne präsentieren. „Es war für alle ein sehr interessanter Tag“, sagte Bürgermeister Stephan Winter im Nachgang zu dieser nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates. Jeder Interessent hatte eine umfassende Präsentation mitgebracht.

Eine Tendenz, wer nun zum Zuge kommt und die vier Windkrafträder bauen darf, gibt es laut Winter noch nicht. Die Fraktionen müssten das Gehörte erst noch „verdauen“, so Winter. Die einzelnen Präsentationen haben die Stadträte zur genaueren Prüfung mit nach Hause bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

