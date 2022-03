Mindelheim

So gelingt die Energiewende

Mit ihrem Photovoltaik-Projekt in Uganda nimmt die Mindelheimer Berufsschule eine Vorreiterrolle ein: Schülerinnen und Schüler aus Mindelheim haben den Menschen vor Ort gezeigt, wie sie billige Solarlampen bauen können.

Plus Nachhaltigkeit und Energiesparen werden für Firmen immer wichtiger. Deshalb befasst sich eine eigene Fachtagung beruflicher Schulen in Mindelheim mit dem Thema.

Von Johann Stoll

Schon der flüchtige Blick auf die aktuellen Tankstellenpreise, die Strom-, Gas- oder Ölrechnung versetzt Verbraucher derzeit in Schockstarre. Noch nie zuvor war Energie so teuer wie derzeit. Und noch nie war das Thema so aktuell wie heute. Energiesparen ist nicht nur für den eigenen Geldbeutel eine gute Idee, sie ist auch notwendig, um die Klimaziele gegen die Erderwärmung zu erreichen.

