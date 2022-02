So hilft der Mindelheimer Werbekreis den Betrieben

Plus In den beiden Corona-Jahren lieferten die Gutscheine wertvolle Impulse für die Innenstadt. Künftig wollen Stadt und Gewerbetreibende noch enger zusammenarbeiten.

Wie wichtig der MN Werbekreis für die Geschäfte in und um die Innenstadt ist, zeigte sich in den ersten zwei Corona-Krisenjahren. 2020 und 2021 übte die Mindelheimer Werbegemeinschaft mit ihrer nach wie vor gut funktionierenden Gutscheinaktion eine stabilisierende Funktion auf die Betriebe aus. Sie und die Stadt wollen auch künftig eng zusammenarbeiten.