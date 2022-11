Mindelheim

07:00 Uhr

So sichern die Mindelheimer Museen Keltenschatz und Millionenbaby

Plus Nach dem spektakulären Gold-Raub von Manching stellt sich auch in Mindelheim die Frage, wie sicher die Sammlungen sind.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Der spektakuläre Einbruch von Manching hat auch in Mindelheim die Alarmglocken schrillen lassen. Unbekannte haben in der Nacht auf vorigen Dienstag aus dem Kelten-Römer-Museum bei Ingolstadt 483 keltische Münzen aus Gold gestohlen. Die Beute ist Millionen wert. Der Materialwert liegt bei 250.000 Euro. In Mindelheim hat der Fall die Frage aufgeworfen: Wie gut sind die eigenen Museen gegen einen solchen Raub geschützt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen