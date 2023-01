So könnten die Mindelheimer an der Windkraft beteiligt werden

Plus Der Mindelheimer Stadtrat muss entscheiden, wer die Windräder im Osten der Stadt bauen darf. Das dürfte sich auf die Möglichkeiten der Beteiligung auswirken.

Mit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist schlagartig deutlich geworden, wie abhängig und fragil die Energieversorgung in Deutschland ist. Gas und Strom verteuern sich seither für Unternehmen und Privathaushalte massiv. Die Krise birgt aber auch eine Chance. Mindelheimerinnen und Mindelheimer könnten von Windkraft und Sonnenergie sogar finanziell profitieren.