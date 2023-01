So kommt die Mehrwegpflicht bei Mindelheimer Gastronomen an

Durch die Pflicht müssen Mindelheimer Gastronomen bei jeder Außer-Haus-Bestellung eine Mehrwegoption anbieten. Für Fast-Food-Ketten gibt es mitunter Ausnahmen.

Seit dem 1. Januar gilt auch in Mindelheim für Gastronominnen und Gastronomen die sogenannte Mehrwegpflicht. Wer sein Essen abholt oder geliefert bekommt, darf demnach auf eine Verpackung bestehen, die er nach dem Essen ins Restaurant zurückbringen kann. Das Restaurant muss die Mehrwegoption darüber hinaus deutlich kennzeichnen. Lediglich Kiosks und Imbisse mit weniger als fünf Mitarbeitern sind von der Regelung vollständig ausgenommen. Während in Mindelheim einige Cafés und Pizzerien das Mehrwegsystem schon länger anbieten, wurden Andere völlig überrumpelt.

Die Nachfrage nach Mehrwegbehältern hält sich in Mindelheim bislang in Grenzen

"Wir haben noch sehr viele Einwegverpackungen über, die wir loswerden wollen, weil wir letztes Jahr eine Großbestellung aufgegeben haben", sagt Duong Thanh Chi von Sushi Chi in Mindelheim. Zu ihrem Glück hätten Kunden bislang aber auch noch nicht nach Mehrwegverpackungen gefragt. Dass sich die Nachfrage nach Mehrwegverpackungen in Grenzen hält, kann auch Philipp Schilcher bestätigen. Im Tasty Bowl bietet er seinen Kunden schon länger an, dass sie die Schüsseln mitnehmen und anschließend auf Vertrauensbasis wieder zurück ins Restaurant bringen: "Bislang nehmen das aber vor allem Leute an, die ihr Geschäft in der Nähe haben. Oder es werden eigene Dosen mitgebracht."

Eine andere Möglichkeit, die Mehrwegpflicht umzusetzen, sind Pfandsysteme. In Mindelheim funktioniert das vor allem mit den Behältern von "Recup" und "Rebowl". Fünf Euro kosten die Becher und Dosen bei der ersten Ausleihe. Danach können Kunden sie in allen teilnehmenden Restaurants zurückgeben - wenn sie wollen. "Ich habe bislang keine guten Erfahrungen mit dem Mehrwegsystem gemacht", sagt der Inhaber der Pasteria Al Dente, Gültekin Durmus, "die Leute bringen die Dosen gar nicht zurück, vergessen sie zuhause oder warten bis zur nächsten Bestellung." In der Zwischenzeit zahlt er Lizenzgebühren und muss darauf achten, immer genug Dosen im Laden zu haben, um keine Strafen zu riskieren. "Trotzdem möchte ich dazu beitragen, dass weniger Abfall entsteht", sagt Durmus.

Fast-Food-Ketten können die Mehrwegpflicht umgehen

Während normale Restaurants direkt von der Mehrwegpflicht betroffen sind, können die Fast-Food-Riesen bislang noch einen Bogen darum machen. Zwar bieten auch McDonald's und Burger King seit Jahresbeginn Pfandbecher an. Die üblichen Papp- und Papierverpackungen für Burger und Nuggets müssen - ebenso wie Pizzakartons - laut Gesetz jedoch nicht in der Mehrwegvariante angeboten werden. Beim Inhaber des Theater Eck, Peter Weyh-Immerz, stößt das auf Unverständnis: "Damit habe ich wirklich ein Problem. Mittelständische Unternehmen werden zu Mehrweg verpflichtet, während Großkonzerne Ausnahmen bekommen."

Auch Weyh-Immerz bietet seit etwa einem Jahr "Recup" und "Rebowl" an. Er hat damit gute Erfahrungen gemacht. Einige seiner Kunden bestellen fast nur noch die Mehrwegbehälter. "Die meisten bringen die Dosen auch rechtzeitig zurück. Der Vorteil ist ja, dass der Gast, der einmal eine Dose hat, überall eine neue bekommen kann", sagt Weyh-Immerz, "wenn alle Restaurants dieses System hätten, wäre es für den Kunden noch einfacher."