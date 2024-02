So laufen die Aufräumarbeiten im Bergwald in Mindelheim

Plus Der Sturm im vergangenen Jahr hat große Schäden im Mindelheimer Wald angerichtet. Beim Aufräumen arbeiten der Förster und seine Kollegen gegen die Zeit.

Eine kahle, weite Fläche. Auf dem Boden liegen Äste und Zweige. Immer wieder sind Baumstümpfe zu sehen. Es ist eine Spur der Verwüstung, die der Sturm im vergangenen Sommer im Mindelheimer Bergwald hinterlassen hat. Die Bäume, die hier bis vergangenens Jahr standen, wurden durch die Kraft des Windes abgerissen oder abgeknickt. Seitdem ist Stadtförster Emanuel Hieke mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Und die Zeit drängt.

"Wir sind im Endspurt der Aufräumarbeiten, es wird noch etwa einen Monat dauern, bis das Holz aus dem Wald geschafft ist", sagt er. Die angegriffenen und umgeknickten Bäume wurden gefällt, viele große Baumstämme liegen noch an den Rändern der Wege im Bergwald. Sie müssen abgeholt werden, bevor die Temperaturen milder werden. Denn dann fliegt auch der Borkenkäfer wieder, der im Wald großen Schaden anrichtet. Das am Boden liegende Holz ist für ihn eine willkommene Brutstätte, von der aus er sich vermehren kann.