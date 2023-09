So lief die Saison im Freibad Mindelheim

Auf eine glänzende Sommersaison kann die Stadt Mindelheim mit ihrem Freibad blicken. Die Zahl der Besucher stieg deutlich an.

Auch wenn es zwischendurch eher kühler und regnerischer war: Die Freibadsaison in Mindelheim war glänzend verlaufen. Jetzt hat die Stadt Bilanz gezogen. Insgesamt besuchten in diesem Jahr 78.900 Personen das Bad, das erst vor wenigen Jahren rundum erneuert wurde. Im Vorjahr waren es 73.800 Besucher.

Insgesamt hat die Stadt 168.000 Euro an Eintrittsgeldern eingenommen. Hier sind die Jahreskartenbezieher bereits mit eingerechnet. Das Freibad war während der ganzen Saison an allen Tagen geöffnet. Ausnahme war die letzte Ferienwoche im Sommer. Lediglich an einem Samstagnachmittag musste ein Rettungsschwimmer der Stadtverwaltung aushelfen. Ansonsten konnte alles mit dem bädereigenen Personal abgedeckt werden. Die diesjährige Freibadsaison ist absolut ruhig und zufriedenstellen verlaufen. Es gab keinerlei größere Zwischenfälle oder Auseinandersetzungen, teilte Julia Beck von der Stadt Mindelheim mit. Das Mindelheimer Hallenbad öffnet am Dienstag, 19. September um 17.30 Uhr.