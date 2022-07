So soll die Bahnstrecke bei Mindelheim sicherer werden

Plus Es wird noch Jahre dauern, bis der gefährliche Übergang bei Nassenbeuren umgebaut sein wird. Woran es hakt und warum das Radfahren eine wichtige Rolle spielt.

Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren auf der Bahnstrecke Mindelheim – Günzburg zu folgenschweren Zusammenstößen zwischen Zügen und Autos gekommen mit Schwerverletzten und Toten. Die eingleisige Strecke gilt als eine der gefährlichsten in der Region. Jeder der 64 Übergänge stellt ein potenzielles Unfallrisiko dar. Kommunen entlang der Strecke haben deshalb ebenso wie die Deutsche Bahn großes Interesse daran, die Zahl der Übergänge zu verringern.