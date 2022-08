Mindelheim

So trifft die Energie-Krise Unterallgäuer Firmen und das Krankenhaus

Große Firmen, wie etwa der Agrarhandel Weikmann in Mindelheim (Foto), brauchen viel Energie, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Doch was passiert, wenn im Winter das Gas knapp werden sollte? Wir haben nachgefragt, welche Strategien Firmen aus der Region für den Notfall verfolgen.

Plus Erdgas und Strom sind knapp und teuer. Das trifft Firmen zum Teil massiv. Welche Strategien die Chefs von Grob, UPM und Co. fahren, um gut durch den Winter zu kommen.

Von Johann Stoll

Erdgas ist zum knappen und damit teuren Gut geworden. In der Folge haben auch die Preise für Strom massiv angezogen. Auslöser war der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland und die Retourkutsche aus dem Kreml Richtung Westen. Wie aber können sich die großen Firmen in der Region so aufstellen, dass sie genügend Energie haben, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten? Wir haben uns bei einigen umgehört.

