Mindelheimer Schreinergesellen zeigen, wie vielfältig Holz sein kann

Die Schreiner-Gesellinen und Gesellen zeigen in Mindelheim, was sie gelernt haben.

Frauen sind auch im Handwerk auf dem Vormarsch: So setzte sich Saskia Tietze bei den Abschlussprüfungen der Schreiner nach drei Jahren Lehrzeit mit einem Notenschnitt von 1,5 an die Spitze. Den Wettbewerb „Die gute Form“ gewann Anita Klotz. Nur der Publikumspreis bei der Leistungsschau, die in Mindelheim stattfand, ging an einen Mann: Florian Baur überzeugte mit seinem Sideboard.

Insgesamt waren Obermeister Christian Pongratz, Lehrlingswart Hermann Hölzle und die Lehrkräfte der Berufsschule mit den Leistungen des Nachwuchses mehr als zufrieden. Alle Lehrlinge bestanden die Prüfungen. Die Schreinerinnen und Schreiner haben es derzeit nicht leicht: „Die Kosten sind enorm gestiegen, Material ist auch nicht mehr wie gewohnt verfügbar“, sagte Pongratz. Aber Handwerker seien flexibel und könnten improvisieren.

Der Landkreis Unterallgäu legt großen Wert aufs Handwerk

Begeistert vom Werkstoff Holz zeigte sich Landrat Alex Eder. Er habe sich bei seiner Berufsentscheidung auch lange überlegt, ob er nicht in die Holzbearbeitung einsteigen solle. Der Landkreis lege großen Wert auf das Handwerk, das Tradition und Zeitgeist verbinde. Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter war ebenfalls beeindruckt von den ausgestellten Stücken.

Die besten Prüfungsteilnehmer Saskia Tietze, Felix Sturm und Felix Hermeking (von rechts). Foto: Wilhelm Unfried

Lehrlingswart Hermann Hölzle ging auf die Prüfungen ein, in deren praktischen Teil eine „Salzapotheke“ gebaut werden musste, bei der so ziemlich alle Techniken gefragt waren, und das in nur sieben Stunden. Auf dem ersten Platz landete Saskia Tietze von der Schreinerei Raphael Kuhn in Unteregg. Sie erreichte 91,5 Punkte, was der Note 1,5 entspricht. Auf Platz zwei kam Felix Sturm (Schreinerei Thomas Sturm aus Mindelheim) mit 90,5 Punkten vor Felix Hermeking (Schreinerei Josef Wagner aus Woringen).

Ausgefallene Werke der Mindelheimer Schreinerinnen und Schreiner

Beim Wettbewerb „Die gute Form“ konnten sich die jungen Künstlerinnen und Künstler austoben. Und so gab es ausgefallene Werke zu bestaunen, etwa einen Sisha-Tisch mit eingebauter Pfeife oder einen Schreibtisch mit Geheimfach, das so geheim war, dass selbst die Jury Probleme hatte, es zu finden.

Die Jury setzte Anita Klotz mit ihrem Liegemodell auf den ersten Platz im Wettbewerb „Die gute Form“. Foto: Wilhelm Unfried

Anita Klotz mit ihrem Liegemodell in Esche kam auf den ersten Platz, wobei sie mit ihrer Liebe für Details überzeugte. Den zweiten Platz bekam Tobias Pfindel für seine Camping-Küche. Platz drei ging an Levin Barth für seine Umsetzung mit dem Namen „Yin und Yan“ in Eiche. Alle drei wurden in der Schreinerei Hölzle in Erkheim ausgezeichnet.

Zuschauerinnen und Zuschauer konnten abstimmen

Bei einem Tag der offenen Tür waren die Gesellenstücke auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Dabei konnten die Besucher abstimmen, welches Exponat aus dem Wettbewerb die „schöne Form“ ihnen am besten gefallen hat. Gewonnen hat das Sideboard in Eiche von Florian Baur, gelernt bei der Schreinerei Zech Innenausbau in Wiedergeltingen.