Spanische Weihnacht in Mindelheim – ohne Feliz Navidad

Weihnachten und die Heilige Nacht auf Andalusisch waren in Mindelheim zu erleben, in Geschichten, Musik und Tanz.

Weihnachten wird auf der ganzen Welt gefeiert, überall ein bisschen anders, aber eines ist dem Fest überall gemeinsam: die Sehnsucht der Menschen nach Frieden. Wie Weihnachten in Südspanien begangen wird, das versuchte das fünfköpfige Ensemble von Ricardo Volkert den Mindelheimern nahezubringen – nicht nur mit Erzählungen und gekonnten Gitarrenklängen, sondern auch mit mehrstimmigem Gesang, Tanz und temperamentvollem Flamenco.

Gleich zu Beginn erfuhren die Besucherinnen und Besucher, dass Weihnachten in Spanien ein fröhliches und ausgelassenes Fest sei, bei dem Essen und Trinken nicht zu kurz kämen und dass man durchaus auch angetrunken zur Kirche komme. Volkert, der am Ammersee lebt und dessen zweite Heimat Almería in Andalusien geworden ist, erzählte von Land und Leuten und den Bräuchen von Ronda bis Sevilla.

Die Weihnachtsgeschichten, die Ricardo Volkert im Mindelheimer Stadttheater vortrug, gingen unter die Haut

Auch hier wird die Geburt Jesus in den Winter, also eine für Spanien untypische Zeit gelegt. Allerdings gibt es auch in Andalusien in den Serias durchaus winterliche Ecken. Die Heilige Nacht kommt uns Mitteleuropäern sehr bekannt vor. Es gibt Geschichten von der Herbergssuche und Hirten, die sich um das Kind sorgen. „Der Messias ist geboren und wird uns Frieden bringen“, so die Meinung der Hirten damals und der Menschen heute. Allerdings klingt in den melodischen Erzählungen immer wieder auch das leidvolle Ende am Kreuz durch, von den „Nägeln“, wie Volkert sich ausdrückte. Und eine typische spanische Eigenschaft sei, dass man sich um jede Einzelheit Gedanken mache, wie es damals wohl war.

Obwohl in Spanien erst die Heiligen Drei Könige die Geschenke bringen, treffen sich die Familien am 24. Dezember zu einem Festmahl mit landestypischen Köstlichkeiten. Volkert, den man mit seinem Pferdeschwanz durchaus einen Spanier abnimmt, verstand es, mit klarer Sprache die Stimmung zu beschreiben. Seine Weihnachtsgeschichten aus dem Alten Testament, von Verrat und Untreue, König David und der schönen Judith, gingen unter die Haut. Emotionsstark sang er das Lied vom „Marinerito“, einem kleinen Seemann, der lieber ertrinken wollte, als seine Seele dem Teufel zu überlassen. Dies waren nur einige der Weihnachtslieder des Volkes, sogenannte Villancicos, die von biblischen Überlieferungen geleitet sind.

Die Künstler vermittelten in Mindelheim spanische Lebensfreude ohne die üblichen Weihnachtslieder

Doch was wäre Andalusien ohne Kastagnetten und Flamenco? Hier begeisterten La Picarona und Carmen Lopez, zwei waschechte Spanierinnen im entsprechenden Gewand, die mit Kastagnetten-Klackern temperamentvoll übers Parkett tanzten. Mit ihren Absätzen gaben sie dem Publikum den Takt zum Mitklatschen vor.

Zum Ensemble gehören auch Jost-H. Hecke am Cello, ein Vollblutmusiker von internationalem Ruf, der leidenschaftlich sein Instrument bearbeitete und dabei auch noch die tollsten Grimassen schnitt. Nicht zu vergessen Simon „El Qintero“, der mit so ziemlich allem Musik macht, und wenn es nur eine Holzplatte ist.

Die Reise durch die Weihnachtszeit hatte in einem Wohnzimmer einer andalusischen Familie begonnen und endete mit Zugaben. Mit Musik und Poesie war es den Künstlerinnen und Künstlern gelungen, spanische Lebensfreude zu vermitteln, ohne die üblichen Lieder, die uns zur Weihnachtszeit berieseln. Nicht einmal das berühmte „Feliz Navidad“ gab es zu hören. Schade, dass zu diesem außergewöhnlichen Abend nicht mehr Besucher den Weg ins Mindelheimer Stadttheater gefunden hatten.