"Spaziergänge" in Mindelheim: Druck erzeugt Gegendruck

Ein Teilnehmer der Mindelheimer „Montagsspaziergänge“ gibt Einblick, was ihn an den Corona-Maßnahmen stört. Das sind seine Gründe.

Einige haben Trillerpfeifen mitgebracht, andere Kuhglocken und Tröten. Die meisten der mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer des sogenannten Montagsspaziergangs in Mindelheim laufen still die Runde vom Marienplatz durch die Kornstraße, die Teckstraße zur Reichenwallerstraße, Landsberger Straße und zurück zur Maximilianstraße mit. Weil Rosenmontag ist, sind einige wenige kostümiert. Auch diesmal findet sich kein Organisator, und so sorgt die Polizei wie die Wochen zuvor für einen störungsfreien Ablauf.

Matthias Schulz ist einer der Teilnehmer. Der 66-Jährige sagt, was ihn an der Corona-Politik stört und warum er auf die Straße geht. Er ist gegen eine Impfpflicht, wie wohl die allermeisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Er wolle und könne aber nur für sich sprechen. Eine Impfung schütze nicht hundertprozentig, sagt er.

Für Mindelheimer "Spaziergänger" ist eine Impfplicht nicht zu rechtfertigen

Und auch Geimpfte könnten nicht hunterprozentig davon ausgehen, andere Menschen vor einer Ansteckung zu bewahren. Vor diesem Hintergrund sei eine Impfpflicht nicht zu rechtfertigen. Dass die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs mit Impfung deutlich geringer ist, lässt er nicht gelten. Ihn stört auch, dass nicht respektiert werde, wenn man eine andere Meinung hat und gegen das Impfen eingestellt sei.

Und er findet es seltsam, dass Politiker weltweit gleich nach Entdeckung des Coronavirus „den großen Hammer ausgepackt“ hätten. Es sei also nicht mit Maß reagiert worden. Sofort fügt er aber an, dass er kein Verschwörungsanhänger sei. Und noch etwas machte ihn stutzig: Die Weltgesundheitsorganisation habe die Kriterien für die Beurteilung der Pandemie geändert. Das habe er nie nachvollziehen können.

Der "Spaziergänger" stammt aus der ehemaligen DDR

Matthias Schulz sagt, er sei Humanist. Der Mensch sei ein Lebewesen, das Dinge freisetze, die nicht bekannt seien. Die Menschen müssten sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. „Es ist eine normale Geschichte, dass ein Virus kommt“, sagt er. Die Frage sei auch, wie weit der Mensch in die Natur eingreifen wolle. Das habe immer auch Nachteile, nicht nur Vorteile.

Aber bei ihm schwingt noch etwas mit. „Wenn man einem Kind sagt, du musst, dann tut es das Verlangte nicht.“ Es ist also auch die Art der Kommunikation in der Corona-Krise, die ihm missfällt. Schulz stammt aus Thüringen. Er lebt seit 1994 in Bayern. Er hat die DDR noch erlebt mit ihrem Obrigkeitsstaat. Die Corona-Maßnahmen empfindet er als Gängelung. Das erinnere ihn stark an den Honecker-Staat.

Der "Spaziergang" am Montag in Mindelheim verlief friedlich

Was man übrigens an diesem 28. Februar, wenige Tage nach Kriegsausbruch, nicht sieht in Mindelheim, sind Ukrainefahnen. Eine angemeldete Versammlung gab es am Montagabend im Bereich des Kurhauses Bad Wörishofen. Rund 180 Menschen nahmen laut Polizei teil.

Der Aufzug verlief friedlich und ohne Störungen. Einen nicht angemeldeten Aufzug meldet die Polizei für Markt Wald. In der Nähe der Grundschule versammelten sich etwa 25 Personen und zogen anschließend durch den Ort bis vors Rathaus.