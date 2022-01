Mindelheim

10:00 Uhr

"Spaziergänge": Wie weit geht die Kooperation?

Landratsamt, Polizei und Stadt stimmen sich darüber ab, wie es mit den Montagsspaziergängen in Mindelheim weitergehen soll.

Plus Welchen Kurs Landratsamt und Polizei bei künftigen Montagsspaziergängen in Mindelheim verfolgen.

Von Sandra Baumberger

Die Montagsspaziergänge in Mindelheim ziehen immer mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer an: Rund 1400 waren es am Montag – und das, obwohl die bisherigen Versammlungsleiter, Sandra und Harald Jungbold, die Anzeige der Versammlung wie berichtet kurzfristig wieder zurückgezogen hatten. Das wirft die Frage auf, ob Landratsamt und Polizei ihren bisherigen „kooperativen Ansatz“ auch weiterhin verfolgen werden.

