„Spaziergänger“ in Mindelheim halten sich diszipliniert an die Vorgaben

1040 Demonstranten zählt die Polizei am Montagabend in Mindelheim.

Diesmal hat die Polizei ganz genau gezählt. 1040 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligten sich am Montagabend bei Schneeregen an dem sogenannten Spaziergang in der Mindelheimer Altstadt, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Die Versammlung verlief völlig störungsfrei, die Stimmung war gelöst.

Landrat Eder schaute persönlich vorbei

Auch der vorgegebene Abstand von eineinhalb Metern ist gut eingehalten worden. Landrat Alex Eder schaute persönlich vorbei und hat sich bei Polizeichefin Dagmar Bethke nach dem Verlauf erkundigt. Er zeigte sich erfreut, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Vorgaben der Behörden entsprochen haben.





Über 1000 Teilnehmer kamen zum Montagsspaziergang nach Mindelheim.





Herumgesprochen hatte sich offenbar auch, dass die nicht angemeldete Veranstaltung auf Weisung des Landratsamtes erst um 18.30 Uhr beginnen durfte. Mit dieser Vorgabe sollte Rücksicht auf den Einzelhandel genommen werden. Um 18 Uhr fanden sich geschätzt 60 Personen am Marienplatz ein. Der von einem Polizeifahrzeug eskortierte „Spaziergang“ führte über die Landsberger Straße, die Brennerstraße und zurück über die Teck- und Kornstraße zum Marienplatz.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West fand die größte Versammlung mit 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Kempten statt. In Krumbach waren es laut Polizei 400, in Neu-Ulm 300.