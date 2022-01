Mindelheim

"Spaziergang" in Mindelheim: 1400 Teilnehmer und Bürgermeister-Appell

Am Montag kamen rund 1400 Corona-Maßnahmengegner zum "Spaziergang" in Mindelheim.

Plus Bürgermeister Winter bittet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Montagsspaziergänge, Rücksicht auf den Einzelhandel zu nehmen. Die Zahl steigt weiter an.

Von Johann Stoll

Ob mit Organisator oder ohne – die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den sogenannten Montagsspaziergängen gegen die Corona-Politik in Mindelheim steigt weiter an. Am Abend des 24. Januar kamen geschätzt rund 1400 Menschen in die Mindelheimer Innenstadt zu einer friedlichen Kundgebung zusammen. In der Vorwoche schätzte die Polizei die Zahl auf rund 1200.

