Spenden: Ukrainische Mütter sind voller Dankbarkeit

Mehrere Lkw mit Mindelheimer Spenden waren im März in den Osten gefahren. Was seitdem passiert ist.

Kaum waren die ersten Nachrichten von der Not der Menschen in der Ukraine eingetroffen, da hatten Frauen der Line-Dance-Gruppe „Cheerful Stompers“ in Mindelheim eine große Hilfsaktion organisiert. Über ein verlängertes Wochenende konnte jeder, der helfen wollte, Sachspenden am Vereinsheim der Frundsbergschützen abgeben. Wo aber sind die Hilfsgüter gelandet?

Die Tanztrainerin Angelika Wicke hatte zusammen mit Freundinnen und Vereinsmitgliederinnen die Aktion ins Leben gerufen und war völlig überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft der Mindelheimerinnen und Mindelheimer. Im Minutentakt waren zeitweise Autos an der Schwabenwiese vorgefahren. Kisten- und taschenweise wurden Windeln, Kindernahrung, Hygieneartikel, Verbandskästen, haltbare Lebensmittel, Schlafsäcke und vieles mehr abgegeben.

Vier mit Hilfsgütern voll beladene 7,5-Tonner waren in Richtung Schongau aufgebrochen. Die Feuerwehr Mindelheim hat beim Verladen mitgeholfen. Auch andere Helfer packten mit an, etwa von den Frundsbergschützen. Zusätzlich wurde ein großer Transporter mit Anhänger beladen. Die Güter kamen zunächst auf den Hof von Thomas Lein, der in Peiting Alpakas hält. Dort war eine der großen bayerischen Sammelstellen für Hilfsgüter für die Ukraine entstanden. Lein und Marcel Reintsch haben die gesamten Spenden aus dem Raum Mindelheim betreut und zuverlässig dafür gesorgt, dass sie dort angekommen sind, wo sie dringend gebracht wurden, betont Wicke.

Der größte Teil der Mindelheimer Spenden ging nach Wroclaw in Polen, das frühere Breslau

Alle Waren sind inzwischen an Not leidende Menschen verteilt worden. Vieles ist in ein Krankenhaus in die ukrainische Hauptstadt Kiew transportiert worden.

Der größte Teil ging in die polnische Großstadt Wroclaw, das frühere Breslau. Dort gibt es eine Mutter-Kind-Station, in der zahlreiche aus der Ukraine geflohene Mütter mit ihren kleinen Kindern gestrandet sind. „Riesige Mengen an Windeln und anderen Babysachen sind dort verteilt worden“, berichtet Angelika Wicke. In einige Supermärkten in Mindelheim hatten die Spenderinnen und Spender die Regale mit Windeln regelrecht leergekauft. All diese Spenden „waren ganz schnell weg, weil sie so dringend benötigt wurden“, berichtet Wicke weiter.

Die Not ist nach wie vor sehr groß. Die Lager mit den gespendeten Gütern leeren sich allerdings rasch. Mit jeder Woche, den der Krieg andauert, hat die Spendenbereitschaft nachgelassen, bedauert Wicke. Sie hat dafür aber auch Verständnis, weil so viele Menschen sich schon einen Ruck gegeben haben und Herz gezeigt haben. Vor allem an der polnisch-ukrainischen Grenze würden dringend weitere Hilfsgüter benötigt.