Es gab Spiel und Spaß beim neuen Familientag in Mindelheim

Plus Die Neuauflage des Familientags in Mindelheim war ein großer Erfolg. Die Altstadt wurde zum Tummelplatz mit Sport, Spiel und Musik.

Bei einem Fest für große und kleine Leute zeigte die Unterallgäuer Kreisstadt ihr familienfreundliches Gesicht. Das "Bündnis Familie" hatte zu einer Stadtrallye durch Mindelheim eingeladen, bei der sich 30 Vereine und Organisationen vorstellten und für Kinder zahlreiche kreative, unterhaltsame und sportliche Aktionen anboten. Deren Eltern wurden indes mit vielen Informationen und einem Vortrag mit dem Titel "Abenteuer Familie" gefüttert.

18 Jahre lang organisierte Ursula Kiefersauer vom Netzwerk Familie den Familientag. Nun wurde es Zeit für einen Neustart und auch ein neues Konzept. Am Samstag gab Bürgermeister Stephan Winter grünes Licht für eine Rallye durch die Altstadt und verwies nicht ohne Stolz darauf, dass Mindelheim nach einer Untersuchung unter gleich großen, familienfreundlichen Kommunen in Deutschland auf Platz sieben rangiert.